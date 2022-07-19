***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 16:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2022 tarihleri itibarıyla, toplam 14.591.320.291 (KDV Hariç), satışa esas brüt 417.226 m2 büyüklüğe ulaşan, 2.510 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda 1.287.344.751 TL (KDV hariç) değerindeki 176 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2022 yılı ikinci çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 9 milyar 210 milyon TL'yi %58 oranında aştığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satış vade sözleşmesinin imzalanması aşamasında müşteri kredi kullanım veya ödeme işlemleri süreçlerinin uzaması, çeyrekler arası satış rakamlarının değişmesine neden olabilmektedir. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.
Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile kredi kullanımının onaylanmaması durumlarından kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046548
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1369
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2741
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05968,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,58
|Açılış
|: 968,13
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5555
|17,5655
|% 0,76
|
|Euro
|17,9839
|17,9992
|% 1,61
|
|Sterlin
|21,0420
|21,1475
|% 1,13
|
|Frank
|18,0589
|18,1677
|% 1,49
|
|Riyal
|4,6610
|4,6843
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|4,75
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.544
|6.629
|5,00
|
|Yarım
|3.189
|3.241
|8,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.620
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem