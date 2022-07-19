***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2022 tarihleri itibarıyla, toplam 14.591.320.291 (KDV Hariç), satışa esas brüt 417.226 m2 büyüklüğe ulaşan, 2.510 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.Bu satışların toplamda 1.287.344.751 TL (KDV hariç) değerindeki 176 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2022 yılı ikinci çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 9 milyar 210 milyon TL'yi %58 oranında aştığımız görülmektedir.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satış vade sözleşmesinin imzalanması aşamasında müşteri kredi kullanım veya ödeme işlemleri süreçlerinin uzaması, çeyrekler arası satış rakamlarının değişmesine neden olabilmektedir. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile kredi kullanımının onaylanmaması durumlarından kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046548BIST