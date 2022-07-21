***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 17:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 04.08.2022 Perşembe günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047176
BIST
17:062.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,48
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
17:0617,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0969
|Açılış
|: 23,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,0500
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:0618,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1447
|Açılış
|: 10,6562
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5881
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:06971,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,73
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:04
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.109.502
|% 9,99
|
|KAPLM
|56,25
|57.681.696
|% 9,97
|
|MARKA
|2,99
|2.160.158
|% 9,93
|
|VANGD
|4,03
|9.865.832
|% 9,81
|
|LIDER
|24,38
|146.633.894
|% -9,03
|
|HUBVC
|8,91
|23.315.352
|% -6,21
|
|SANFM
|15,80
|15.284.866
|% -5,11
|
|ALKA
|41,18
|40.724.206
|% -4,98
|
|CANTE
|50,85
|21.515.897
|% -4,60
|
|THYAO
|51,70
|3.672.660.003
|% 0,68
|
|SISE
|21,26
|1.300.024.855
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,07
|943.832.498
|% 1,99
|
|ODAS
|3,72
|931.603.466
|% 3,91
|
|EREGL
|28,02
|887.227.361
|% -0,78
|
|EKGYO
|3,07
|943.832.498
|% 1,99
|
|ODAS
|3,72
|931.603.466
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,31
|289.934.646
|% 5,65
|
|TSKB
|2,32
|378.174.409
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,65
|668.800.642
|% 1,09
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6966
|17,7013
|% 0,57
|
|Euro
|18,0311
|18,0551
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% 0,14
|
|Frank
|18,1580
|18,2673
|% 0,62
|
|Riyal
|4,6937
|4,7172
|% 0,51
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|8,20
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,25
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|41,00
|
|Tam
|6.615
|6.680
|72,00
|
|Yarım
|3.223
|3.268
|39,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.634
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,46
|
Seans Raporu
17:04
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17:18KRGYO
Yüzde -3.12 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 178, 046 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 49 kaybederek (% -0.07 ) 2, 226
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17:17
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17:17
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17:17
LIDER, IMASM, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında