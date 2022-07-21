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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2022 17:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 04.08.2022 Perşembe günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047176


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COSMO 10,78 204.177 % 10,00  
HEDEF 8,26 35.109.502 % 9,99  
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Riyal 4,6937 4,7172 % 0,51  
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Altın Gr. 970 970 10,25  
Cumhuriyet 6.593 6.693 41,00  
Tam 6.615 6.680 72,00  
Yarım 3.223 3.268 39,00  
Çeyrek 1.617 1.634 19,00  
Gümüş.Ons 18,63 18,67 -0,03  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,07  
B. Petrol 104 104 -2,46  
Seans Raporu 17:04
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