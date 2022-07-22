***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 19:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz projelerinden " İstanbul Çekmeköy 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi " nin Yer Teslimi, Yüklenici Pekerler İnş. Enerji Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti'ne 21.07.2022 Perşembe günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047452
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|Alış
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|1.730
|11,26
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|987
|8,09
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|6.639
|6.739
|40,00
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|Tam
|6.625
|6.724
|-38,00
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|Yarım
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|3.290
|-18,00
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|1.619
|1.645
|-9,00
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|Gümüş.Ons
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|10,70
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