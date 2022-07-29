***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 17:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Adalar) kapsamında, 12624 Ada 4 Parsel A, B, C Bloklar ile bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 28.07.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049319
BIST
17:512.588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 44,71
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:5117,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:5118,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:511.015,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.015,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:50
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.390.251
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|33.148.318
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|49.561.339
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.623.713
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.454.199
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|101.800.273
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|2.874.508.753
|% 1,41
|
|SASA
|44,34
|1.989.529.555
|% 6,18
|
|SISE
|21,88
|1.744.626.489
|% 3,01
|
|FROTO
|302,00
|1.351.415.154
|% 5,96
|
|TUPRS
|265,80
|1.153.210.463
|% 3,30
|
|EKGYO
|3,09
|766.771.992
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|348.778.050
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,74
|848.967.759
|% 2,16
|
|ODAS
|3,71
|475.654.836
|% -0,27
|
|TSKB
|2,63
|341.546.708
|% 0,77
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9110
|17,9227
|% 0,00
|
|Euro
|18,2737
|18,2957
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,6694
|21,7781
|% -0,48
|
|Frank
|18,6760
|18,7885
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7557
|4,7795
|% -0,09
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|8,66
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.843
|9,00
|
|Yarım
|3.294
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,54
|
Seans Raporu
17:50
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17:59ASUZU
Yüzde 7.09 oranında artışla 262.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 498 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
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17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
-
17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
-
17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem