***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Adalar) kapsamında, 12624 Ada 4 Parsel A, B, C Bloklar ile bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 28.07.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049319BIST