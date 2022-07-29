***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 17:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Adalar) kapsamında, 12341 Ada 69 Parsel Eğitim Tesisinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 28.07.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049320
BIST
17:372.593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 49,44
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.593
En Düşük
2.539
17:3717,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:3718,2584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0180
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:371.013,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.013,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:37
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.245.572
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.918.158
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|48.226.246
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.551.233
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.985.313
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|THYAO
|50,45
|2.731.631.219
|% 1,51
|
|SASA
|44,38
|1.787.045.877
|% 6,27
|
|SISE
|21,88
|1.579.366.561
|% 3,01
|
|FROTO
|302,80
|1.322.584.004
|% 6,25
|
|TUPRS
|266,90
|1.101.534.682
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,09
|758.892.611
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|332.725.022
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,75
|806.709.273
|% 2,37
|
|ODAS
|3,72
|459.409.443
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,60
|1.058.222.859
|% 1,06
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9113
|17,9221
|% 0,00
|
|Euro
|18,2400
|18,2584
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,6141
|21,7225
|% -0,73
|
|Frank
|18,6759
|18,7884
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7555
|4,7794
|% -0,10
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.744
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,18
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51PRZMA
Yüzde 5.54 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 287 adet işlem
-
17:50OZKGY
Yüzde 5.40 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 507, 772 adet işlem
-
17:50OZKGY
Yüzde 5.40 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 507, 772 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 12 artarak (% 2.27 ) 2, 759
-
17:48XU100
Endeks 2, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 28, 078.00 milyon TL de