***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 16:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevine seçim yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde çalışmalar tamamlanmış ve Kurul'un olumsuz görüş verilmemesine ilişkin kararı doğrultusunda Sn. İsmail ÇATAKLI, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050321
BIST
17:512.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 61,76
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:5117,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:5118,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1101
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:511.020,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.020,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:49
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TRGYO
|8,60
|114.659.951
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|40.904.548
|% 9,95
|
|GESAN
|60,75
|230.711.518
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.294.925
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.059.488
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.730.304
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.098.776
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|107.241.343
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,45
|3.224.538.656
|% 2,08
|
|SISE
|22,96
|3.067.737.882
|% 5,22
|
|SASA
|46,32
|1.900.444.399
|% 4,14
|
|EKGYO
|3,13
|1.198.187.073
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.133.092.018
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,13
|1.198.187.073
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.133.092.018
|% 2,32
|
|ODAS
|3,88
|731.416.910
|% 4,02
|
|SKBNK
|1,70
|292.664.187
|% -0,58
|
|SISE
|22,96
|3.067.737.882
|% 5,22
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9174
|17,9232
|% 0,06
|
|Euro
|18,4060
|18,4308
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,9407
|22,0507
|% 0,89
|
|Frank
|18,8197
|18,9331
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7611
|4,7849
|% 0,13
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,07
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.803
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,91
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem