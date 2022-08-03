***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 16:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, "İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parselde 202 adet olan apart ünite sayısı 209 adet ve 6 adet olan ticari ünite sayısı 8 adet, 1352 Ada 11 Parselde 5 adet olan ticari ünite sayısı 6 adet ve 380 Ada 84 Parselde 202 adet olan apart ünite sayısı 178 adet ve 6 adet olan ticari ünite sayısı 8 adet olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 543 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051496
BIST
16:312.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 24,03
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:3117,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:3118,2719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:311.021,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.021,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:29
|YEOTK
|21,92
|128.276.241
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.739.122
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.225.731
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|217.842.908
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.459.971
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.530.525
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.365.086
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,45
|120.623.553
|% -8,70
|
|THYAO
|54,00
|5.361.269.591
|% 3,15
|
|SISE
|23,30
|2.434.712.874
|% 1,92
|
|SASA
|48,84
|1.116.126.266
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,91
|972.958.834
|% 2,08
|
|ASELS
|23,08
|807.892.239
|% 1,58
|
|TSKB
|2,72
|806.596.219
|% 4,21
|
|YKBNK
|4,91
|972.958.834
|% 2,08
|
|ODAS
|4,13
|782.820.313
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|410.710.601
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,10
|442.388.699
|% 0,65
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9714
|% 0,14
|
|Euro
|18,2601
|18,2784
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,7751
|21,8843
|% 0,12
|
|Frank
|18,6168
|18,7290
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,71
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|7,06
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.850
|6.902
|46,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|22,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,55
|
Seans Raporu
16:29
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16:44AKYHO
Yüzde 4.22 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 924, 463 adet işlem
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16:43AGHOL
Yüzde 5.43 oranında artışla 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 085 adet işlem
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16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, KOZAA
-
16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, HEKTS, YKBNK
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 87 artarak (% 0.68 ) 2, 355