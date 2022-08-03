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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.08.2022 16:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, "İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parselde 202 adet olan apart ünite sayısı 209 adet ve 6 adet olan ticari ünite sayısı 8 adet, 1352 Ada 11 Parselde 5 adet olan ticari ünite sayısı 6 adet ve 380 Ada 84 Parselde 202 adet olan apart ünite sayısı 178 adet ve 6 adet olan ticari ünite sayısı 8 adet olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 543 adet olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051496


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GLBMD 9,35 16.739.122 % 10,00  
BEYAZ 11,88 53.225.731 % 10,00  
EMNIS 34,12 808.090 % 9,99  
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Altın Gr. 1.023 1.023 7,06  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -19,00  
Tam 6.850 6.902 46,00  
Yarım 3.338 3.374 22,00  
Çeyrek 1.674 1.687 12,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,03 0,04  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 0,05  
B. Petrol 101 101 0,55  
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