***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, "İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parselde 202 adet olan apart ünite sayısı 209 adet ve 6 adet olan ticari ünite sayısı 8 adet, 1352 Ada 11 Parselde 5 adet olan ticari ünite sayısı 6 adet ve 380 Ada 84 Parselde 202 adet olan apart ünite sayısı 178 adet ve 6 adet olan ticari ünite sayısı 8 adet olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 543 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051496BIST