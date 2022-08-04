***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İkmal İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AHES İnş. Tic. ve San. A.Ş. & MİSEK İnş. Tic. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 04.08.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 1.250.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052021BIST