***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 09:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.08.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 11.08.2022 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053347
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
0
En Düşük
0
18:0517,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
18:0518,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3461
En Düşük
18,2767
18:051.030,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.030,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|2,88
|1.055.604
|% 1,23
|
|EUKYO
|3,48
|2.100.435
|% 1,02
|
|ETYAT
|3,42
|695.506
|% 0,90
|
|LUKSK
|65,10
|7.969.442
|% 0,54
|
|MAALT
|235,50
|22.587.225
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,00
|29.069.909
|% 0,00
|
|ADEL
|29,18
|11.857.528
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|79.373.350
|% 0,00
|
|AEFES
|36,40
|115.473.119
|% 0,00
|
|AGESA
|22,18
|18.841.460
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 0,00
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.472
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9559
|17,9648
|% 0,08
|
|Euro
|18,3319
|18,3464
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,6219
|21,7303
|% 0,15
|
|Frank
|18,7338
|18,8467
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-3,84
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.975
|-12,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,02
|
|B. Petrol
|96,71
|96,71
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
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17:59
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