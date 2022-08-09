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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2022 09:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.08.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 11.08.2022 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053347


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Riyal 4,7625 4,7864 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -3,84  
Altın Gr. 1.031 1.031 -0,09  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.911 6.975 -12,00  
Yarım 3.367 3.410 -6,00  
Çeyrek 1.689 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,66 -0,02  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,02  
B. Petrol 96,71 96,71 0,06  
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