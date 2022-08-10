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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2022 17:48
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici İZKA Gayrimenkul İnşaat A.Ş. & PARK İzmir Gayrimenkul Yatırım A.Ş.  İş Ortaklığı  (İZKA Gayrimenkul-PARK İZMİR Adi Ortaklığı). ile 09.08.2022 tarihinde imzalanmıştır. 
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 5.050.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %30,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.515.000.000 TL
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054281


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Riyal 4,7470 4,7708 % -0,08  
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Altın Ons 1.801 1.802 7,35  
Altın Gr. 1.035 1.036 2,01  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.935 7.011 14,00  
Yarım 3.379 3.428 7,00  
Çeyrek 1.695 1.713 3,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,86 0,32  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 0,13  
B. Petrol 94,52 94,52 -1,79  
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