***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 17:48
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici İZKA Gayrimenkul İnşaat A.Ş. & PARK İzmir Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı (İZKA Gayrimenkul-PARK İZMİR Adi Ortaklığı). ile 09.08.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 5.050.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %30,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.515.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054281
BIST
17:482.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 39,26
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.827
En Düşük
2.764
17:4817,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:4818,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2754
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:481.036,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.036,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TMSN
|60,60
|124.284.678
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|387.130.308
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.724.942
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.288.007
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.426.040
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|15.310.990
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.523.517.281
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,50
|354.995.683
|% -9,65
|
|THYAO
|60,20
|4.954.651.986
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,41
|2.538.894.945
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,82
|1.983.983.083
|% 3,59
|
|EKGYO
|3,65
|1.828.417.829
|% 5,49
|
|GARAN
|16,78
|1.793.119.388
|% 4,68
|
|EKGYO
|3,65
|1.828.417.829
|% 5,49
|
|YKBNK
|5,41
|2.538.894.945
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,66
|813.176.348
|% 2,70
|
|ODAS
|4,00
|1.220.523.940
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.408.559.761
|% 1,34
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8799
|17,9022
|% 0,02
|
|Euro
|18,5232
|18,5400
|% 1,44
|
|Sterlin
|21,8563
|21,9659
|% 1,34
|
|Frank
|18,9633
|19,0775
|% 1,35
|
|Riyal
|4,7470
|4,7708
|% -0,08
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.935
|7.011
|14,00
|
|Yarım
|3.379
|3.428
|7,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.713
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,86
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,13
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-1,79
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046