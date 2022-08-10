***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 18:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.20211
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel İşi ihalesinin 1. oturumu 10.08.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.
İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054336
BIST
18:052.830
En Yüksek
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|MGROS
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|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
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|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
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|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
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|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
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|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
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|KOZAA
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|1.528.788.552
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|BRKO
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|4.343.594
|% -9,94
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|IPEKE
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|373.093.378
|% -9,71
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|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
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|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
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|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
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|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
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|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
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|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8459
|17,8921
|% -0,04
|
|Euro
|18,4237
|18,4620
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,8300
|21,9395
|% 1,22
|
|Frank
|18,9245
|19,0385
|% 1,14
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|Riyal
|4,7394
|4,7632
|% -0,24
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|1.796
|1,95
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|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,32
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|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.907
|7.000
|3,00
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|Yarım
|3.365
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|0,00
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|Gümüş.Ons
|20,73
|20,75
|0,22
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|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,09
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