***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesi 10004 Ada 16 (Eski 1) Parselde 380 adet olan konut sayısı 415 adet ve 30 adet olan ticari ünite sayısı 29 adet olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları 16.08.2022 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 444 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057323BIST