***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 19:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesi 10004 Ada 16 (Eski 1) Parselde 380 adet olan konut sayısı 415 adet ve 30 adet olan ticari ünite sayısı 29 adet olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları 16.08.2022 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 444 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057323
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0644
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1616
18:051.017,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.017,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0904
|18,1132
|% 0,19
|
|Euro
|18,1694
|18,2072
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,3321
|21,4391
|% -0,75
|
|Frank
|18,7955
|18,9087
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8020
|4,8261
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,58
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.831
|6.911
|-26,00
|
|Yarım
|3.328
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,20
|97,20
|0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYGYO
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17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
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17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem