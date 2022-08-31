***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 11:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İzmir Konak 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Allsancak)'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 726.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 996.659.486,76 TL'ye yükselmiştir. Söz konusu Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin %20'si Emlak Konut'a aittir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059048
BIST
13:023.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,51
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:0218,1932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0081
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:0218,1765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
13:021.000,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.000,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,73
BIST En Aktif Hisseler13:02
|EGGUB
|279,40
|88.400.269
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.512.181
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.970.179
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.132.000
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.787.593
|% -9,98
|
|SEYKM
|10,02
|49.881.808
|% -5,65
|
|FENER
|59,90
|233.474.653
|% -5,52
|
|THYAO
|72,10
|3.902.543.548
|% 2,34
|
|GARAN
|23,22
|1.736.725.962
|% -4,13
|
|HALKB
|8,35
|1.596.190.204
|% 6,51
|
|PETKM
|13,60
|1.392.391.083
|% 1,12
|
|VAKBN
|7,09
|1.163.066.344
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,03
|1.134.430.848
|% 0,00
|
|HALKB
|8,35
|1.596.190.204
|% 6,51
|
|VAKBN
|7,09
|1.163.066.344
|% 6,62
|
|YKBNK
|6,79
|1.020.770.086
|% -1,02
|
|PETKM
|13,60
|1.392.391.083
|% 1,12
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1902
|18,1932
|% -0,04
|
|Euro
|18,1694
|18,1765
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,0963
|21,2021
|% -0,04
|
|Frank
|18,5048
|18,6163
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8281
|4,8524
|% 0,15
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-11,42
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.694
|6.795
|-68,00
|
|Tam
|6.722
|6.772
|-60,00
|
|Yarım
|3.275
|3.311
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.655
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-2,48
|