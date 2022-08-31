***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 10:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti ile 26.08.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 208.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059023
BIST
11:303.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -26,20
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3018,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3018,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,2400
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|Önceki Kapanış
|: 18,2100
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18,3311
En Düşük
18,0993
11:30993,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,90
|Açılış
|: 993,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
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1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SMRTG
|41,18
|125.990.720
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|11.956.994
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|PRKME
|12,96
|27.424.784
|% 8,63
|
|HUNER
|4,06
|106.000.771
|% 8,56
|
|MTRKS
|52,80
|1.517.525
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|ESCAR
|40,12
|13.123.935
|% -7,13
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|THYAO
|71,35
|2.362.352.413
|% -2,39
|
|HALKB
|9,14
|2.262.533.785
|% 6,03
|
|PETKM
|14,36
|1.700.432.795
|% -0,42
|
|VAKBN
|7,89
|1.441.870.376
|% 7,93
|
|GARAN
|22,30
|1.156.012.876
|% -3,04
|
|HALKB
|9,14
|2.262.533.785
|% 6,03
|
|EKGYO
|4,04
|946.903.652
|% 0,75
|
|VAKBN
|7,89
|1.441.870.376
|% 7,93
|
|YKBNK
|6,96
|1.019.921.994
|% -1,14
|
|PETKM
|14,36
|1.700.432.795
|% -0,42
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1882
|18,1999
|% 0,08
|
|Euro
|18,2860
|18,3087
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0069
|21,1122
|% -0,35
|
|Frank
|18,5511
|18,6629
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8190
|4,8431
|% -0,11
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-7,62
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.701
|6.754
|-20,00
|
|Yarım
|3.265
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,14
|