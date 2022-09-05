***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 14:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Büyükyalı İstanbul), 774 Ada 71 Eğitim Tesisinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 31.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060141
BIST
17:093.359
En Yüksek
|Değişim
|: 4,23%
|| 136,41
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.360
En Düşük
3.248
17:0918,2263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:0918,1040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 18,1050
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,1346
En Düşük
17,9911
17:091.002,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.003,02
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|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:07
|KRDMD
|12,88
|2.737.714.144
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
|
|PETUN
|34,64
|40.156.797
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.117.034
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.530.504
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,00
|76.591.259
|% -8,71
|
|MOBTL
|2,29
|206.687.580
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,85
|103.171.666
|% -5,08
|
|YKBNK
|8,26
|9.919.844.758
|% 5,76
|
|THYAO
|75,25
|7.951.039.272
|% 4,81
|
|EREGL
|30,98
|7.542.668.899
|% 9,94
|
|GARAN
|25,78
|6.311.949.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,26
|9.919.844.758
|% 5,76
|
|EKGYO
|4,40
|4.302.394.267
|% 8,64
|
|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
|
|ISCTR
|9,60
|3.969.759.306
|% 8,60
|
|GARAN
|25,78
|6.311.949.321
|% 5,74
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2222
|18,2267
|% 0,15
|
|Euro
|18,0940
|18,1030
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8984
|21,0032
|% 0,04
|
|Frank
|18,4978
|18,6092
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8336
|4,8579
|% 0,14
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.812
|47,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,01
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|