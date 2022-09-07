***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 11:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy İmar Yolları ve Genel Altyapı ile 563/11 Dini Tesis İnşaatı Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi sözleşmesi, Yüklenici BAŞ YAPI İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. & İNKOSA İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 06.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 385.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060910
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|ORGE
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|ZRGYO
|4,53
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|CUSAN
|14,15
|22.188.125
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|MTRKS
|34,68
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|% -9,97
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|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
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|ISFIN
|8,30
|32.595.907
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|ALKA
|66,40
|27.412.510
|% -5,88
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|SANEL
|10,13
|1.016.183
|% -5,77
|
|YKBNK
|8,06
|3.783.138.155
|% -2,66
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|AKBNK
|15,19
|3.002.182.587
|% -2,44
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|THYAO
|74,15
|2.468.058.183
|% 0,68
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|EKGYO
|4,67
|1.992.472.209
|% 3,55
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|ISCTR
|10,36
|1.667.919.479
|% -1,61
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|YKBNK
|8,06
|3.783.138.155
|% -2,66
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|EKGYO
|4,67
|1.992.472.209
|% 3,55
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|AKBNK
|15,19
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|% -2,44
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|ISCTR
|10,36
|1.667.919.479
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|VAKBN
|10,80
|1.605.750.777
|% 7,14
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|11:41
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,2314
|18,2396
|% 0,03
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|Euro
|18,0724
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|% 0,17
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|Sterlin
|20,9037
|21,0085
|% -0,14
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|Frank
|18,4873
|18,5986
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
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|11:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.704
|1.704
|2,10
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.772
|6.862
|22,00
|
|Yarım
|3.300
|3.349
|10,00
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|Çeyrek
|1.655
|1.677
|5,00
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|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
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|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
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|B. Petrol
|92,38
|92,38
|-0,45
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