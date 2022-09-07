***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy İmar Yolları ve Genel Altyapı ile 563/11 Dini Tesis İnşaatı Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi sözleşmesi, Yüklenici BAŞ YAPI İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. & İNKOSA İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 06.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 385.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060910BIST