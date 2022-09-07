***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 11:41
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici ÖZ ER-KA İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. ve San. A.Ş. & YİĞİT Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (ÖZ ER-KA – YİĞİT Adi Ortaklığı) ile 02.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.221.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.527.350.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060911
BIST
12:113.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -14,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:1118,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:1118,0754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:11999,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,15
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,00
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:11
|ORGE
|12,98
|50.614.635
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|83.630.000
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|23.134.293
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.793.879
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,36
|7.594.251
|% -7,11
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,11
|1.134.708
|% -5,95
|
|ISFIN
|8,34
|34.987.918
|% -5,76
|
|YKBNK
|8,04
|3.989.800.197
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,17
|3.213.660.303
|% -2,57
|
|EKGYO
|4,80
|2.757.767.236
|% 6,43
|
|THYAO
|74,00
|2.567.869.796
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,30
|1.796.789.171
|% -2,18
|
|EKGYO
|4,80
|2.757.767.236
|% 6,43
|
|YKBNK
|8,04
|3.989.800.197
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,17
|3.213.660.303
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,30
|1.796.789.171
|% -2,18
|
|VAKBN
|10,74
|1.688.113.846
|% 6,55
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2289
|18,2428
|% 0,05
|
|Euro
|18,0656
|18,0754
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8993
|21,0041
|% -0,16
|
|Frank
|18,4732
|18,5845
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|3,20
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|8,00
|
|Tam
|6.774
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|0,21
|
Seans Raporu
12:11
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12:26XU100
Endeks 3, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 38, 250.00 milyon TL de
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12:26DOGUB
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 139 adet işlem
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12:25TATGD
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 647 adet işlem
-
12:24PRKME
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 295 adet işlem
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12:23ISFIN
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 229, 494 adet işlem