***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici ÖZ ER-KA İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. ve San. A.Ş. & YİĞİT Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (ÖZ ER-KA – YİĞİT Adi Ortaklığı) ile 02.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidirArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.221.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.527.350.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060911BIST