***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 09:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen Balıkesir Altıeylül Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici SOLİD Gayr. Yat. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & ADIM GY İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 14.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 825.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064141
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
0
En Düşük
0
18:0518,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
18:0518,4119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0813
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
18:05984,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 984,93
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|8,22
|18.520.847
|% 135,02
|
|KRPLS
|6,44
|92.894.787
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,93
|107.859.961
|% 0,00
|
|VKING
|6,60
|805.944
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|ULUFA
|5,95
|63.718.345
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,44
|92.894.787
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,93
|107.859.961
|% 0,00
|
|VKING
|6,60
|805.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% 0,00
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% 0,00
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2883
|18,3152
|% 0,12
|
|Euro
|18,3758
|18,4164
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8780
|20,9827
|% 0,27
|
|Frank
|18,9049
|19,0188
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8510
|4,8753
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-1,92
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.691
|6.787
|-2,00
|
|Yarım
|3.260
|3.305
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 3, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 54, 220.00 milyon TL de
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında