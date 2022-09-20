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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 09:26
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul) kapsamında, 2384 Ada 7 Parsel T2, T3, T5, T6 Bloklar İle Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064142


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DERHL 8,22 18.520.847 % 135,02  
OBASE 14,77 14.750.127 % 0,00  
ULUFA 5,95 63.718.345 % 0,00  
KRPLS 6,44 92.894.787 % 0,00  
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Riyal 4,8515 4,8758 % 0,18  
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Altın Gr. 985 985 0,95  
Cumhuriyet 6.642 6.742 -21,00  
Tam 6.692 6.788 -1,00  
Yarım 3.261 3.306 0,00  
Çeyrek 1.635 1.654 0,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,42 -0,15  
Gümüş Gr. 11,44 11,45 -0,04  
B. Petrol 92,41 92,41 0,41  
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