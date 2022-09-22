***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSözleşme tarihi sehven 07.07.2022 olarak yazılmış olduğundan düzeltme olarak yayınlanmıştır.Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 3. Etap 4. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici GÖKYOL İnş. ve San. A.Ş. & MARJİNAL Yol Yapı A.Ş. İş Ortaklığı ile 20.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 690.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064761BIST