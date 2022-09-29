***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:26
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bakanlık adına şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Üsküdar Çamlıca Kentsel Dönüşüm 1. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AYDUR Yapı A.Ş. & EPM İnş. Taah. Teks. Tic. ve San. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı ile 23.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 1.315.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066130
BIST
17:213.076
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
3.076
17:2118,5425
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,5200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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17:2118,0902
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,8996
17:21981,56
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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989,60
En Düşük
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|BFREN
|1.390,40
|23.437.266
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
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|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
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|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
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|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|441.063.965
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.970.126
|% -9,99
|
|AVOD
|2,36
|72.517.123
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|17.933.521
|% -9,89
|
|BAGFS
|23,16
|159.704.926
|% -9,88
|
|THYAO
|66,35
|3.621.038.327
|% -3,77
|
|ASELS
|29,42
|3.186.028.093
|% 2,37
|
|YKBNK
|6,88
|2.051.356.950
|% -2,55
|
|HEKTS
|54,15
|1.897.186.882
|% -8,99
|
|GARAN
|18,71
|1.774.250.409
|% -2,81
|
|SKBNK
|1,85
|940.963.927
|% -0,54
|
|TSKB
|2,41
|984.012.293
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,88
|2.051.356.950
|% -2,55
|
|ZOREN
|3,18
|895.447.948
|% -7,83
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5266
|18,5343
|% 0,09
|
|Euro
|18,0851
|18,1001
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2381
|20,3396
|% 0,75
|
|Frank
|18,7844
|18,8976
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9167
|4,9413
|% 0,40
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-11,45
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.590
|6.675
|-106,00
|
|Yarım
|3.206
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
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|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-1,06
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Seans Raporu
17:19
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17:33BAGFS
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 425, 851 adet işlem
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 51 kaybederek (% -3.40 ) 3, 371
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17:32XU100
Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 45 altında . İşlem hacmi 45, 843.00 milyon TL de
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17:32GRNYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 877 adet işlem
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17:31ERBOS
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 782 adet işlem