***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Beykoz Tokatköy 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici TURGUT Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. ile 27.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 789.743.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066143
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