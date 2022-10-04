***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 10:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici CEVAHİR Yapı San. Turz. ve Tic. A.Ş. & HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 03.10.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 4.745.714.286 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.661.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066888
BIST
10:143.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 42,37
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.443
En Düşük
3.409
10:1418,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
10:1418,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1524
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
10:141.020,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.020,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.020,89
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|ZOREN
|4,23
|94.006.583
|% 7,91
|
|HALKB
|8,25
|573.483.315
|% 7,56
|
|SASA
|76,60
|547.974.425
|% 7,43
|
|BAGFS
|26,12
|39.232.936
|% 7,40
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,27
|14.979.085
|% -5,11
|
|GRNYO
|4,26
|206.571
|% -4,70
|
|LINK
|32,00
|166.857
|% -4,02
|
|ISFIN
|7,91
|6.144.239
|% -3,77
|
|THYAO
|79,20
|1.172.664.538
|% 2,00
|
|VAKBN
|7,93
|601.179.276
|% 4,07
|
|HALKB
|8,25
|573.483.315
|% 7,56
|
|AKBNK
|12,80
|556.776.011
|% 3,14
|
|SASA
|76,60
|547.974.425
|% 7,43
|
|VAKBN
|7,93
|601.179.276
|% 4,07
|
|HALKB
|8,25
|573.483.315
|% 7,56
|
|YKBNK
|8,05
|433.264.609
|% 3,60
|
|ISCTR
|8,50
|391.229.956
|% 2,78
|
|EKGYO
|4,21
|189.326.268
|% -0,71
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5738
|18,5788
|% 0,15
|
|Euro
|18,3698
|18,3794
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,0874
|21,1932
|% 0,71
|
|Frank
|18,7072
|18,8199
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9263
|4,9510
|% 0,13
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|9,58
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|4,28
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.809
|6.886
|13,00
|
|Yarım
|3.313
|3.364
|7,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.682
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,14
|
|B. Petrol
|89,35
|89,35
|0,49
|