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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.10.2022 10:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici CEVAHİR Yapı San. Turz. ve Tic. A.Ş. & HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı  ile 03.10.2022 tarihinde imzalanmıştır. 
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 4.745.714.286 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.661.000.000 TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066888


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Sterlin 21,0874 21,1932 % 0,71  
Frank 18,7072 18,8199 % 0,48  
Riyal 4,9263 4,9510 % 0,13  
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10:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 9,58  
Altın Gr. 1.018 1.018 4,28  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.809 6.886 13,00  
Yarım 3.313 3.364 7,00  
Çeyrek 1.662 1.682 3,00  
Gümüş.Ons 20,95 20,98 0,26  
Gümüş Gr. 12,49 12,51 0,14  
B. Petrol 89,35 89,35 0,49  
Seans Raporu 10:14
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