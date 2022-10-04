***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 10:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen "İstanbul Beykoz Tokatköy 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici TURGUT Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş.'e 30.09.2022 Cuma günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066889
BIST
11:123.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 61,10
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:1218,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:1218,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1359
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:121.020,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.020,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AKSA
|65,65
|267.513.387
|% 9,42
|
|SASA
|77,90
|1.626.951.642
|% 9,26
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|ZOREN
|4,23
|166.573.665
|% 7,91
|
|RAYSG
|14,80
|2.160.753
|% 7,56
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,08
|15.938.773
|% -4,88
|
|DENGE
|2,48
|19.906.608
|% -4,62
|
|ULUFA
|4,33
|22.704.903
|% -3,78
|
|THYAO
|81,05
|2.913.198.932
|% 4,38
|
|SASA
|77,90
|1.626.951.642
|% 9,26
|
|AKBNK
|12,78
|1.482.297.466
|% 2,98
|
|VAKBN
|8,00
|1.401.774.800
|% 4,99
|
|SISE
|27,66
|1.184.459.697
|% 1,92
|
|VAKBN
|8,00
|1.401.774.800
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,22
|685.810.286
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,07
|1.175.139.195
|% 3,86
|
|HALKB
|8,19
|1.129.763.041
|% 6,78
|
|TSKB
|2,68
|335.914.325
|% 1,13
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5732
|18,5794
|% 0,16
|
|Euro
|18,3379
|18,3542
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0982
|21,2040
|% 0,76
|
|Frank
|18,6901
|18,8026
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9281
|4,9529
|% 0,16
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|0,20
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAL, EKGYO
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, THYAO
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 43 artarak (% 2.30 ) 3, 090
-
11:25
SMRTG, SASA, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:25
ERSU, IDGYO, AKSUE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında