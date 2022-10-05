***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 17:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bakanlık adına yapılan İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir. Söz konusu ihale 18.10.2022 Salı günü saat 11:00'da yeniden yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067562
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0471
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0716
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2086
18:051.022,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.022,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5720
|18,5801
|% -0,25
|
|Euro
|18,2581
|18,2912
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,6835
|20,7872
|% -1,44
|
|Frank
|18,7085
|18,8212
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,55
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.858
|6.931
|-13,00
|
|Yarım
|3.342
|3.389
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|0,86
|