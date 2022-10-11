***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 18:09
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070895
BIST
17:593.577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,80
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
17:5918,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
17:5918,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
17:59997,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|67,10
|71.375.434
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.154.217
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,27
|222.897.671
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.266.887
|% 9,99
|
|NTGAZ
|26,88
|159.611.051
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|102.207.577
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|922.182
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.073.749
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.079.524
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,24
|184.672.636
|% -7,90
|
|THYAO
|84,85
|4.896.581.908
|% -1,51
|
|AKBNK
|13,13
|3.071.099.943
|% 2,66
|
|PETKM
|14,58
|2.857.255.374
|% 0,14
|
|YKBNK
|8,31
|2.852.010.614
|% 3,23
|
|SASA
|84,85
|2.661.275.025
|% -1,05
|
|EKGYO
|4,31
|1.889.121.040
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.852.010.614
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,32
|2.048.654.083
|% 0,97
|
|AKBNK
|13,13
|3.071.099.943
|% 2,66
|
|PETKM
|14,58
|2.857.255.374
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5791
|18,5867
|% 0,06
|
|Euro
|18,0559
|18,0660
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,5392
|20,6422
|% 0,28
|
|Frank
|18,5605
|18,6723
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,75
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.717
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR