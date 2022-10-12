***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Muğla, Bodrum, Ortakent mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 25.10.2022 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.İhale ilanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071092BIST