***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 12:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Muğla, Bodrum, Ortakent mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 25.10.2022 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhale ilanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071092
BIST
13:423.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -14,13
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:4218,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,6134
En Düşük
18,5241
13:4218,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,1064
En Düşük
17,9891
13:42997,88
En Yüksek
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|: 0,19%
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|Açılış
|: 997,88
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:42
|USAK
|3,74
|73.420.113
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.229.893
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|581.937.937
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|899.986.052
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.176.481
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.176.481
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,09
|28.331.422
|% -5,54
|
|KTSKR
|38,06
|293.520.708
|% -4,61
|
|CANTE
|134,50
|46.095.132
|% -4,61
|
|THYAO
|85,65
|3.487.893.770
|% 1,36
|
|ASELS
|32,48
|1.647.658.847
|% 0,68
|
|ISCTR
|8,36
|1.360.233.812
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,33
|1.295.162.883
|% 0,24
|
|SASA
|82,75
|1.294.193.715
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,27
|793.445.932
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,36
|1.360.233.812
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,33
|1.295.162.883
|% 0,24
|
|AKFGY
|4,01
|403.187.698
|% -2,20
|
|KLGYO
|1,69
|134.826.914
|% 6,29
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5946
|% 0,05
|
|Euro
|18,0634
|18,0727
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,5370
|20,6399
|% 1,00
|
|Frank
|18,6033
|18,7153
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,02
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,14
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,03
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.726
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,28
|