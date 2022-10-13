***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 14:07
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi'nde yer alan taşınmazın 57.600 m2'lik kısmı, 600.000.000 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071595
BIST
14:223.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 53,47
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2218,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:2218,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1024
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
14:221.001,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.001,04
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:20
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.563.701
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|113.003.502
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|92.852.856
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.762.008
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,52
|6.956.032
|% -7,76
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|BRMEN
|2,55
|13.295
|% -5,90
|
|THYAO
|88,20
|4.476.428.125
|% 3,64
|
|SASA
|83,30
|1.352.721.355
|% 1,71
|
|PETKM
|14,77
|1.263.691.578
|% 0,82
|
|AKBNK
|13,05
|1.183.883.707
|% 0,93
|
|ASELS
|31,54
|1.054.660.897
|% -0,25
|
|EKGYO
|4,19
|590.511.064
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,44
|596.519.826
|% 3,42
|
|ODAS
|8,16
|771.370.365
|% 4,75
|
|YKBNK
|8,34
|771.831.232
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,05
|1.183.883.707
|% 0,93
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5844
|18,5923
|% 0,15
|
|Euro
|18,1106
|18,1212
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,6792
|20,7829
|% 0,64
|
|Frank
|18,5453
|18,6570
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9305
|4,9553
|% 0,11
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|9,00
|
|Tam
|6.741
|6.791
|-2,00
|
|Yarım
|3.285
|3.320
|0,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,17
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35COSMO
Yüzde 10.00 oranında artışla 69.30 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 535 adet işlem
-
14:34BOBET
Yüzde 5.18 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 384, 781 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TUPRS
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 52 artarak (% 1.59 ) 3, 165
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, CELHA, YEOTK, COSMO, GESAN, ARASE