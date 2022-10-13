***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 17:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Üsküdar Çamlıca Kentsel Dönüşüm 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin Yer Teslimi, Yüklenici Föy İnş. Taah. Ve Tur. San. Tic. A.Ş. & Cent Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı'na 13.10.2022 Perşembe günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071707
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