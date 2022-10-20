***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2022 17:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bakanlık adına İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel işi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 26.10.2022 Çarşamba günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073124
BIST
18:053.905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 24,65
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1208
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05983,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,42
|Açılış
|: 983,79
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.693.938
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|56.867.138
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.299.503
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.393.160
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|18.903.495
|% 9,99
|
|KAPLM
|94,20
|53.082.900
|% -8,37
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,54
|62.736.476
|% -4,77
|
|ISSEN
|45,18
|93.827.756
|% -4,12
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,25
|7.717.692.925
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|AKBNK
|15,72
|5.215.792.329
|% 0,06
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|EKGYO
|4,49
|3.525.373.633
|% 0,90
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|TSKB
|2,80
|1.228.488.975
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5906
|18,5946
|% -0,01
|
|Euro
|18,2838
|18,2944
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,9601
|21,0652
|% 0,96
|
|Frank
|18,5072
|18,6187
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,57
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,42
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.688
|6.774
|61,00
|
|Yarım
|3.259
|3.312
|30,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.657
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,30
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|1,39
|