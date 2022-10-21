***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









[]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Eylül 2022 tarihleri itibarıyla, toplam 20.638.624.980 TL(KDV Hariç), satışa esas brüt 561.461,07 m2 büyüklüğe ulaşan, 3.367 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.Bu satışların toplamda 1.647.542.731 TL(KDV hariç) değerindeki 201 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, Bakanlık adına şirketimiz tarafından ihaleleri ve satışı yapılan Yenifikirtepe projesinde, 3.çeyrek içerisinde 358 adet, 41.600,90 m2 brüt alan satılarak KDV Hariç 1.760.436.825 TL satış hasılatı elde edilmiştir.Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2022 yılı 3. çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 16 milyar 680 milyon TL'yi %20 oranında aştığımız görülmektedir.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satış vade sözleşmesinin imzalanması aşamasında müşteri kredi kullanım veya ödeme işlemleri süreçlerinin uzaması, çeyrekler arası satış rakamlarının değişmesine neden olabilmektedir. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile kredi kullanımının onaylanmaması durumlarından kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073233BIST