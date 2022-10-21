***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 19:26
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici ÖZYAZICI İnş. Elk. Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile 19.10.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 1.550.025.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073410
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|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
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|SMRTG
|75,90
|567.122.927
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|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
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|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
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|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
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|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
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|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
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|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
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|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
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|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
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|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
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|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5967
|18,6005
|% -0,03
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|Euro
|18,3094
|18,3205
|% 0,62
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|Sterlin
|20,9006
|21,0054
|% 0,34
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|Frank
|18,5614
|18,6732
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.649
|1.649
|20,99
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,57
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.698
|6.820
|111,00
|
|Yarım
|3.264
|3.334
|54,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.666
|25,00
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|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,28
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|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,90
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