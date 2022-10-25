***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 2124 Ada 1 Parselde 157 adet olan konut sayısı 173 adet ve 72 adet olan ticari ünite sayısı değişmeyecek şekilde revizyona gidilmiş olup, toplam 245 adet Bağımsız Bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 21.10.2022 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 519 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074150BIST