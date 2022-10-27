***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 19:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 03.11.2022 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074878
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1629
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5562
18:05992,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,05
|Açılış
|: 992,37
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,6058
|% -0,01
|
|Euro
|18,5549
|18,5901
|% -0,96
|
|Sterlin
|21,4538
|21,5614
|% -0,51
|
|Frank
|18,6981
|18,8107
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9338
|4,9585
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-5,57
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.652
|6.723
|-45,00
|
|Yarım
|3.241
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|1,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL