***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Küçükçekmece Halkalı 889/2 Parsel İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici ÖZYAZICI İnş. Elk. Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile 01.11.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 185.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075954BIST