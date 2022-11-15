***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 10:32
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesinde yer alan 563 Ada 7 Parselde 26.11.2021 tarihinde Yapı Ruhsatları alınmıştır. Söz konusu parsel 563 Ada 17, 18 ve 19 Parsel olacak şekilde ifraz edilmiştir. Bu kapsamda 563 Ada 17, 18 ve 19 Parsellerde proje revizyonuna gidilmiş olup, toplam 420 adet konut 545 adet konut olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 08.11.2022 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079948
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|1.062
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|7.189
|68,00
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|Tam
|7.046
|7.163
|29,00
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|Yarım
|3.422
|3.502
|14,00
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|Çeyrek
|1.711
|1.750
|7,00
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|21,94
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