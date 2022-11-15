***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesinde yer alan 563 Ada 5 Parselde 17.12.2021 tarihinde Yapı Ruhsatları alınmıştır. Söz konusu parsel 563 Ada 14, 15 ve 16 Parsel olacak şekilde ifraz edilmiştir. Bu kapsamda 563 Ada 14, 15 ve 16 Parsellerde proje revizyonuna gidilmiş olup, toplam 496 adet konut 711 adet konut olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 08.11.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079949BIST