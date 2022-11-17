***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 09:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 15.11.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080560
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:051.055,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.055,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|73,25
|109.983.565
|% 0,00
|
|AGESA
|35,78
|427.149.611
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,85
|201.584.726
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,71
|79.954.717
|% 0,00
|
|AVHOL
|11,21
|29.683.687
|% 0,00
|
|AGESA
|35,78
|427.149.611
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,85
|201.584.726
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,71
|79.954.717
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,63
|83.658.052
|% 0,00
|
|AVHOL
|11,21
|29.683.687
|% 0,00
|
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 0,00
|
|ODAS
|11,12
|2.850.488.336
|% 0,00
|
|PGSUS
|367,50
|1.087.623.150
|% 0,00
|
|ENJSA
|25,82
|887.347.057
|% 0,00
|
|GWIND
|26,12
|709.050.717
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,40
|309.055.202
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,04
|59.731.184
|% 0,00
|
|SEGYO
|2,16
|95.779.838
|% 0,00
|
|PSGYO
|8,27
|308.649.048
|% 0,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6166
|% 0,15
|
|Euro
|19,3338
|19,3563
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,0989
|22,2098
|% 0,05
|
|Frank
|19,6088
|19,7269
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,13
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.001
|7.132
|-30,00
|
|Yarım
|3.400
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO