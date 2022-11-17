***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 16:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.11.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 22.11.2022 Salı günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080896
BIST
18:004.515
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -153,53
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0018,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0019,2726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0604
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:001.053,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.053,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MEGAP
|6,49
|75.535.776
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.535.776
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.149.083
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.515.217
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|59.433.094
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.938.183
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.508.058
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.818.315
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.407.745
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.343.722.311
|% -9,98
|
|THYAO
|107,40
|12.078.100.305
|% 2,68
|
|EREGL
|37,06
|7.160.449.506
|% 0,05
|
|ASELS
|40,28
|6.411.120.365
|% 1,10
|
|KONTR
|194,10
|4.463.017.903
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.791.600.608
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,37
|2.185.801.739
|% -2,89
|
|ALBRK
|3,18
|1.158.662.774
|% 3,25
|
|VAKBN
|9,27
|3.476.306.388
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,30
|3.708.767.927
|% -6,11
|
|HALKB
|9,26
|3.291.369.728
|% -9,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6228
|% 0,18
|
|Euro
|19,2533
|19,2726
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,8815
|21,9912
|% -0,93
|
|Frank
|19,4431
|19,5602
|% -0,81
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-13,85
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.001
|7.126
|-36,00
|
|Yarım
|3.400
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|-0,33
|
|B. Petrol
|91,56
|91,56
|-1,30
|
Seans Raporu
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