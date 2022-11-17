***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 16:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 Ada 1 Parsel B01, B02, B03, B04, B05 Konut, Otopark, Ofis ve İşyeri Bloklarının kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 14.11.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080898
BIST
18:004.515
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -153,53
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0018,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0019,2661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0669
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:001.052,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.052,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MEGAP
|6,49
|75.536.101
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.536.101
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.149.083
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.515.217
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|59.433.094
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.938.647
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.508.058
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.818.315
|% -9,99
|
|SASA
|167,70
|1.343.722.311
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|347.889.353
|% -9,98
|
|THYAO
|107,30
|12.092.490.983
|% 2,58
|
|EREGL
|37,04
|7.166.052.255
|% 0,00
|
|ASELS
|40,28
|6.421.875.238
|% 1,10
|
|KONTR
|194,10
|4.463.146.009
|% -9,97
|
|KOZAL
|260,50
|3.799.194.547
|% 6,28
|
|EKGYO
|5,37
|2.189.142.446
|% -2,89
|
|ALBRK
|3,17
|1.160.845.783
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,27
|3.476.368.126
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,29
|3.710.499.244
|% -6,20
|
|HALKB
|9,26
|3.292.727.216
|% -9,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6108
|18,6182
|% 0,15
|
|Euro
|19,2513
|19,2660
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,8904
|22,0002
|% -0,89
|
|Frank
|19,4468
|19,5640
|% -0,79
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-13,81
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.004
|7.129
|-33,00
|
|Yarım
|3.401
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|-1,10
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
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17:58
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