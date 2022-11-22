***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 18:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 22.11.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 12.050.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 4.820.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40
CABA İNŞ. ENERJİ TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. & MESA MESKEN İNŞ. A.Ş. & MESA HOLDİNG A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081635
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0720
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.043,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.043,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|66,00
|2.387.154
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|ULUSE
|192,50
|26.065.689
|% 10,00
|
|HEKTS
|41,14
|4.779.347.850
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.527.013
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|4.615.276
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|23.598.596
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|146.314.172
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.136.672
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|THYAO
|111,20
|9.874.206.958
|% 4,02
|
|EREGL
|40,68
|9.432.897.624
|% 7,90
|
|KRDMD
|13,58
|6.721.675.435
|% 3,27
|
|SASA
|149,40
|5.232.708.548
|% 9,93
|
|YKBNK
|11,53
|5.132.033.875
|% 1,05
|
|EKGYO
|6,09
|4.986.703.869
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,58
|6.721.675.435
|% 3,27
|
|YKBNK
|11,53
|5.132.033.875
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,11
|3.646.962.478
|% 3,69
|
|SKBNK
|2,49
|755.599.315
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6108
|18,6174
|% -0,02
|
|Euro
|19,1295
|19,1464
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,0314
|22,1419
|% 0,41
|
|Frank
|19,4668
|19,5841
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|5,47
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.044
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.992
|7.072
|0,00
|
|Yarım
|3.396
|3.458
|1,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,67
|12,69
|0,20
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|1,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de