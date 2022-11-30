***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 19:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 443 Ada 64 Parselde yer alan 121 adet konut ve 7 adet ticari ünite ile 443 Ada 65 Parselde yer alan 168 adet konuttan oluşan toplam 296 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083031
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
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4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 19,3400
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|Önceki Kapanış
|: 19,2800
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19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.049,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6276
|% -0,06
|
|Euro
|19,2139
|19,2301
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1295
|22,2404
|% -0,31
|
|Frank
|19,5071
|19,6246
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|1,99
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.014
|7.088
|21,00
|
|Yarım
|3.402
|3.465
|10,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,24
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|2,25
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