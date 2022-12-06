Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.12.2022 17:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 06.12.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084875


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:235.014
Değişim :  1,13% |  56,13
Açılış :  4.947  
Önceki Kapanış :  4.958  
En Yüksek
5.033 En Düşük
4.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 122,10 32.846.243 % 10,00  
KSTUR 348,00 792.210 % 9,99  
BALAT 15,97 3.469.658 % 9,99  
KONTR 154,30 776.387.487 % 9,98  
VKING 12,89 820.691 % 9,98  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6367 18,6432 % 0,03  
Euro 19,5950 19,6031 % 0,28  
Sterlin 22,6690 22,7827 % 0,19  
Frank 19,7693 19,8884 % 0,47  
Riyal 4,9437 4,9685 % 0,02  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 11,23  
Altın Gr. 1.065 1.066 6,73  
Cumhuriyet 7.132 7.240 -47,00  
Tam 7.172 7.219 51,00  
Yarım 3.473 3.529 24,00  
Çeyrek 1.742 1.764 12,00  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 0,22  
Gümüş Gr. 13,41 13,43 0,11  
B. Petrol 81,47 81,47 -1,21  
Seans Raporu 17:23
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru