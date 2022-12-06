***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 17:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 06.12.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084875
BIST
17:235.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 56,13
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:2318,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:2319,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:231.064,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.064,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BARMA
|122,10
|32.846.243
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.387.487
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.932.066
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.896.887
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|11.954.552
|% -9,91
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|SNICA
|31,84
|760.099.617
|% -9,29
|
|KRDMD
|17,28
|12.981.849.078
|% 6,47
|
|THYAO
|136,50
|8.288.731.536
|% -1,52
|
|EREGL
|42,76
|6.600.204.011
|% 0,75
|
|SISE
|40,44
|4.777.377.434
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,31
|4.001.333.437
|% 0,18
|
|KRDMD
|17,28
|12.981.849.078
|% 6,47
|
|EKGYO
|7,31
|3.889.423.478
|% 0,55
|
|ADESE
|1,85
|549.146.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,31
|4.001.333.437
|% 0,18
|
|ISCTR
|10,28
|2.306.610.079
|% 1,28
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6432
|% 0,03
|
|Euro
|19,5950
|19,6031
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6690
|22,7827
|% 0,19
|
|Frank
|19,7693
|19,8884
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,02
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|6,73
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.172
|7.219
|51,00
|
|Yarım
|3.473
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,47
|81,47
|-1,21
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38RALYH
Yüzde 9.85 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 964, 574 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 47 artarak (% 1.25 ) 5, 385
-
17:36XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 101, 244.00 milyon TL de
-
17:34DYOBY
Yüzde 7.23 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 337 adet işlem
-
17:33SASA
Yüzde 6.39 oranında artışla 114.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 518, 859 adet işlem