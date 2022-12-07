***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 14:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi) kapsamındaki, 0 Ada 3202 Parselde bulunan C Tepesi 119 Blok 195 Bağımsız Bölüm ve D Tepesi (BL 12/01, BL 12/02, BL 12S/01 ve BL 12S/02) Villa Blokları ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 06.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085178
BIST
14:424.990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -9,83
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
14:4218,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
14:4219,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0514
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5843
En Düşük
19,4674
14:421.063,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.063,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler14:42
|YESIL
|4,40
|59.958.297
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|505.759.653
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|603.837.571
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|28.398.346
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.428.376
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,59
|690.152.112
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,57
|31.225.156
|% -6,26
|
|KRDMD
|17,41
|7.687.859.821
|% -1,64
|
|THYAO
|137,30
|4.906.787.563
|% 1,25
|
|ASELS
|51,70
|3.813.099.716
|% 5,42
|
|PETKM
|18,36
|3.350.967.534
|% 2,00
|
|EREGL
|42,00
|2.282.639.614
|% -1,36
|
|KRDMD
|17,41
|7.687.859.821
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,26
|1.354.430.415
|% 0,28
|
|PETKM
|18,36
|3.350.967.534
|% 2,00
|
|ISCTR
|10,39
|1.451.618.333
|% 1,76
|
|ADESE
|1,91
|220.995.103
|% 4,37
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6340
|18,6399
|% 0,03
|
|Euro
|19,5478
|19,5637
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6040
|22,7174
|% 0,26
|
|Frank
|19,7110
|19,8298
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9420
|4,9667
|% 0,02
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|2,11
|
|Cumhuriyet
|7.129
|7.237
|-6,00
|
|Tam
|7.164
|7.211
|11,00
|
|Yarım
|3.469
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,16
|
|B. Petrol
|79,33
|79,33
|-0,02
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, AKSEN, KRDMD
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, PETKM
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 23 kaybederek (% -0.07 ) 4, 373
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, EMNIS, KRDMA, VKING, KRONT, YESIL, SNPAM, ERCB, OZSUB
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, VBTYZ