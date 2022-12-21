***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 12:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı, Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (Kuzey Yakası) kapsamında, 982 Ada 2 Parsel (Eski 888/3) B1 ve B2 Bloklar ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin (Projedeki Son Kısım) Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 16.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088941
BIST
16:265.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,73
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:2618,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2619,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:261.091,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.091,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:24
|AYCES
|107,80
|14.784.779
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.336.280
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.237.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.368.713
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,12
|9.568.203
|% -8,44
|
|ITTFH
|3,78
|182.001.814
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,08
|61.044.917
|% -7,68
|
|MAKTK
|6,44
|125.734.317
|% -6,80
|
|TMPOL
|34,00
|53.007.697
|% -5,97
|
|KRDMD
|18,72
|6.283.920.393
|% 2,80
|
|THYAO
|143,80
|5.588.553.385
|% -1,44
|
|AKBNK
|19,96
|4.863.052.843
|% -0,20
|
|EREGL
|42,02
|4.494.583.123
|% 0,19
|
|ISCTR
|12,84
|4.317.493.857
|% -0,93
|
|EKGYO
|8,04
|3.188.337.755
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,72
|6.283.920.393
|% 2,80
|
|VAKBN
|12,34
|4.273.862.024
|% -2,76
|
|ISCTR
|12,84
|4.317.493.857
|% -0,93
|
|YKBNK
|12,17
|3.692.611.244
|% -0,65
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6651
|18,6686
|% 0,09
|
|Euro
|19,8682
|19,8784
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5957
|22,7090
|% -0,19
|
|Frank
|20,1062
|20,2273
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9470
|4,9718
|% 0,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,33
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.356
|7.404
|7,00
|
|Yarım
|3.562
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|1,79
|
Seans Raporu
16:24
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