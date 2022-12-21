***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı, Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (Kuzey Yakası) kapsamında, 982 Ada 2 Parsel (Eski 888/3) B1 ve B2 Bloklar ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin (Projedeki Son Kısım) Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 16.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088941BIST