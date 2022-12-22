***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 15:32
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici GÜRTAŞ Yapı End. ve Tic. A.Ş. ile 21.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 665.900.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089168
BIST
15:375.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 67,41
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:3718,6686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:3719,8719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0565
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:371.090,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.090,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ULUFA
|9,46
|361.522.228
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.368.428
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.994.998
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.004.783
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|233,50
|34.934.364
|% -3,55
|
|SUNTK
|62,15
|43.566.218
|% -3,42
|
|NTGAZ
|48,00
|73.951.873
|% -3,23
|
|THYAO
|143,50
|4.682.800.639
|% 0,42
|
|EKGYO
|8,21
|3.809.269.714
|% 2,11
|
|ENKAI
|27,96
|3.499.318.449
|% 4,56
|
|VAKBN
|12,43
|2.714.396.973
|% 1,22
|
|AKBNK
|20,14
|2.606.317.652
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,21
|3.809.269.714
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,43
|2.714.396.973
|% 1,22
|
|ISCTR
|13,05
|2.575.035.966
|% 2,27
|
|SKBNK
|3,18
|588.724.194
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,14
|2.075.077.677
|% 1,17
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6631
|18,6686
|% 0,04
|
|Euro
|19,8564
|19,8731
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4186
|22,5311
|% -0,29
|
|Frank
|20,0542
|20,1750
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9493
|4,9741
|% 0,07
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.342
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.556
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|1,36
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 94 artarak (% 1.35 ) 5, 940
-
15:49XU100
Endeks 5, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 66, 882.00 milyon TL de
-
15:48ETILR
Yüzde 5.89 oranında artışla 14.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 609, 988 adet işlem
-
15:46BSOKE
Yüzde 4.68 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 999, 007 adet işlem
-
15:45RYGYO
Yüzde 6.75 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 546, 286 adet işlem