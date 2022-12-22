***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 568/1 Parsel Lise Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Gündoğu İnş. Mim. Müh. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. & Eklips İnş. Harita ve Müh. Dan. Elk. Yaz. Don. Oto. Tem. San. İml. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (Gündoğu İnşaat & Eklips İnşaat İş Ortaklığı) ile 21.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 145.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089169BIST