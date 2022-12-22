***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 15:32
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 568/1 Parsel Lise Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Gündoğu İnş. Mim. Müh. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. & Eklips İnş. Harita ve Müh. Dan. Elk. Yaz. Don. Oto. Tem. San. İml. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (Gündoğu İnşaat & Eklips İnşaat İş Ortaklığı) ile 21.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 145.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089169
BIST
15:465.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 45,12
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:4618,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:4619,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0602
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:461.089,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ULUFA
|9,46
|364.575.916
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.472.639
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|2.009.004
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.820.380
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|232,30
|35.404.911
|% -4,05
|
|EGEPO
|20,68
|26.549.024
|% -3,90
|
|NTGAZ
|47,74
|78.365.799
|% -3,75
|
|THYAO
|142,90
|4.910.360.747
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|3.860.217.512
|% 1,74
|
|ENKAI
|28,02
|3.619.629.801
|% 4,79
|
|VAKBN
|12,37
|2.782.920.326
|% 0,73
|
|AKBNK
|19,97
|2.771.560.195
|% 0,10
|
|EKGYO
|8,18
|3.860.217.512
|% 1,74
|
|VAKBN
|12,37
|2.782.920.326
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,96
|2.677.908.566
|% 1,57
|
|SKBNK
|3,17
|600.283.087
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,07
|2.201.875.060
|% 0,58
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6682
|18,6768
|% 0,09
|
|Euro
|19,8652
|19,8756
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4090
|22,5214
|% -0,33
|
|Frank
|20,0530
|20,1738
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9482
|4,9730
|% 0,04
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,71
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.344
|7.393
|-4,00
|
|Yarım
|3.556
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,40
|83,40
|1,20
|
Seans Raporu
15:46
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-
16:01TUKAS
Yüzde 4.14 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 324, 776 adet işlem
-
16:00KLSYN
Yüzde 5.71 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 496, 582 adet işlem
-
15:59XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 68, 912.00 milyon TL de
-
15:59ENJSA
Yüzde 4.38 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 382, 935 adet işlem
-
15:58RODRG
Yüzde 4.08 oranında artışla 36.74 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 718 adet işlem