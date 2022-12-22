***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 19:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 2. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici TURGUT Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. ile 22.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 988.100.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089298
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7556
18:051.072,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,15
|Açılış
|: 1.072,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.071,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6532
|18,6824
|% 0,12
|
|Euro
|19,7379
|19,8044
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,3533
|22,4654
|% -0,58
|
|Frank
|19,9633
|20,0836
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9507
|4,9756
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-28,90
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-16,20
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.241
|7.301
|-96,00
|
|Yarım
|3.506
|3.570
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.784
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|-0,34
|
|B. Petrol
|81,02
|81,02
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem