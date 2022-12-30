***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım "İstanbul Başakşehir Hoşdere 7.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Nezihpark Bahçekent) kapsamında 1969 Ada 6 Parselde yer alan 152 adet konut ve 3 adet ticari üniteden oluşan toplam 155 adet bağımsız bölüm, 1969 Ada 7 Parselde yer alan 231 adet konut ve 8 adet ticari üniteden oluşan toplam 239 adet bağımsız bölüm olmak üzere proje genelinde toplam 394 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 26.12.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091488BIST