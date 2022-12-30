***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 15:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım "İstanbul Başakşehir Hoşdere 7.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Nezihpark Bahçekent) kapsamında 1969 Ada 6 Parselde yer alan 152 adet konut ve 3 adet ticari üniteden oluşan toplam 155 adet bağımsız bölüm, 1969 Ada 7 Parselde yer alan 231 adet konut ve 8 adet ticari üniteden oluşan toplam 239 adet bağımsız bölüm olmak üzere proje genelinde toplam 394 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 26.12.2022 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091488
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
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5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7219
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,8600
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9827
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 20,1100
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20,0300
En Düşük
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18:051.092,30
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|Açılış
|: 1.092,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
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1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.547.990
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.746.199
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,40
|6.535.236
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.110.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.740.531
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|424.655.235
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.548.733
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|397.160.807
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.012.880.141
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.161.800.169
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.733.265.214
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.522.960.990
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.781.791.764
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.917.781.687
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.301.363.944
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.256.593.384
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7055
|18,7137
|% 0,04
|
|Euro
|19,9631
|19,9907
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5063
|22,6192
|% 0,00
|
|Frank
|20,2014
|20,3231
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.376
|7.441
|8,00
|
|Yarım
|3.572
|3.637
|4,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.818
|2,00
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|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,28
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|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,19
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|B. Petrol
|84,55
|84,55
|1,09
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