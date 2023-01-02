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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.01.2023 11:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 29.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091952


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Altın Ons 1.824 1.826 1,42  
Altın Gr. 1.099 1.100 3,45  
Cumhuriyet 7.402 7.514 33,00  
Tam 7.440 7.500 67,00  
Yarım 3.603 3.663 30,00  
Çeyrek 1.807 1.831 15,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,02 0,06  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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