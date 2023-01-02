***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 11:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 29.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091952
BIST
14:145.641
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 131,46
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.641
En Düşük
5.568
14:1418,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:1420,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:141.100,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.100,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:14
|EGEEN
|6.812,30
|592.054.341
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.339.521
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.291.877
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.720.752
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.487,70
|1.644.160
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.452.747
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,22
|5.085.021.363
|% 2,33
|
|THYAO
|144,50
|3.906.566.721
|% 2,56
|
|ASELS
|63,65
|3.252.042.348
|% 2,41
|
|TCELL
|40,28
|3.197.667.731
|% 6,34
|
|EKGYO
|9,02
|2.781.428.220
|% 3,32
|
|EKGYO
|9,02
|2.781.428.220
|% 3,32
|
|YKBNK
|12,04
|1.947.146.160
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,18
|1.937.774.439
|% 3,21
|
|DOHOL
|11,00
|1.570.809.629
|% 3,97
|
|SKBNK
|3,15
|386.582.717
|% 2,94
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7233
|18,7316
|% 0,16
|
|Euro
|19,9940
|20,0419
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5017
|22,6146
|% -0,17
|
|Frank
|20,1832
|20,3047
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.440
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29BMSTL
Yüzde 7.19 oranında artışla 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 661, 268 adet işlem
-
14:28TURSG
Yüzde 5.99 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 835, 081 adet işlem
-
14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 138, 17 artarak (% 2.32 ) 6, 083
-
14:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
14:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EGEEN, ULUSE